تأجيل جديد لبطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب (تقارير)

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 شباط/فبراير 2020 أعمال بناء السقف في ملعب فيليب شاترييه المركزي لكرة المضرب في مجمع رولان غاروس.

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باريس (أ ف ب)

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الجمعة، أن بطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، سيتم تأجيل انطلاقها أسبوعا اضافيا، ليصبح في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يسبق ذلك اسبوعا من التصفيات.

وكان مقررا في البدء إقامة البطولة التي تستضيفها ملاعب رولان غاروس على الارض الترابية، بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو، لكن تفشي وباء فيروس كورونا، أدى إلى تأجيلها للفترة بين 20 أيول/سبتمبر والرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تقتصر أضرار فيروس "كوفيد-19"، على بطولة الغراند سلام الثانية، بل كان له تبعات سيئة على الرياضة عامة حول العالم.

وأسفر انتشار الفيروس عن تعليق المنافسات من قبل رابطتي المحترفين والمحترفات منذ أوائل شهر آذار/مارس حتى 13 تموز/يوليو على أقل تقدير، كما تم إلغاء بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت تقرير الصحفية الفرنسية، إلى أن الموعد الجديد للبطولة سيكون بين 27 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، على أن تنطلق التصفيات السابقة لها في 21 أيلول/سبتمبر.

ولم يؤكد الاتحاد الفرنسي للعبة هذه المعلومات في معرض رده على تساؤل وكالة فرانس برس "الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب على اتصال مع رابطتي المحترفين والمحترفات والاتحاد الدولي لكرة المضرب، وهو في انتظار اضفاء الطابع الرسمي للجدولة من قبل هذه الهيئات".

ولم تشهد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشنيغ ميدوز) آخر البطولات الأربع الكبرى، أي تعديل على موعدها، حيث من المقرر اقامتها في الفترة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP