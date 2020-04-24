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جائحة كورونا: دول عربية تخفف "بحذر" إجراءات الحجر الصحي بمناسبة حلول شهر رمضان

رجلان يرتديان أقنعة طبية خشية الإصابة بفيروس كورونا، أثناء سيرهم للتسوق استعدادا لشهر رمضان في المنامة، البحرين، 23 أبريل/ نيسان 2020 © رويترز

بمناسبة حلول شهر رمضان، اتخذت بعض الدول العربية حزمة من التدابير الرامية إلى التخفيف من إجراءات العزل بطريقة من شأنها ألا تعرض حياة المواطنين لخطر الإصابة. فقررت إمارة دبي إعادة فتح مراكز التسوق اعتبارا من منتصف النهار وحتى العاشرة مساء مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية. ومن البيت الحرام، ستقيم السعودية صلاة التراويح لتبثها للعالم الإسلامي ولكن بدون مصلين. أما مصر فأبقت الحكومة على حظر التجول الليلي المفروض مع تقليصه ساعة واحدة لكنها حظرت صلاة الجماعة والتراويح خلال الشهر.