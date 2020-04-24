فرنسا: حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 22245 بزيادة 389 وفاة خلال 24 ساعة

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ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 22245 الجمعة، بعدما توفي 389 شخصا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات.

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أفاد مدير عام الصحة جيروم سالومون الجمعة أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 22245 شخصا في فرنسا منذ بداية آذار/مارس، مع تسجيل 389 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة، لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوما.

وقال سالومون في تصريحه اليومي للصحافيين إن الوباء تسبب بوفاة 13852 شخصا في المستشفيات، بزيادة 305 وفيات خلال 24 ساعة، و8393 وفاة في دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية والاجتماعية الأخرى بزيادة 84 وفاة عن الأمس.

فرانس24/أ ف ب

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