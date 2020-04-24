فيروس كورونا: الصحة العالمية تطلق مبادرة "تاريخية" لتسريع وتيرة إنتاج اللقاحات والعلاجات

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من أجل تسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة "تاريخية"، بمشاركة القطاع الخاص وقادة عالميين. ولوحظ تغيب قادة الصين حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة، والولايات المتحدة الأكثر تضررا من الوباء.

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أطلقت الأمم المتحدة الجمعة مع قادة عالميين والقطاع الخاص مبادرة "تاريخية" لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

وأضاف "إن التزامنا المشترك هو ضمان حصول جميع الناس على جميع الأدوات لإنزل الهزيمة بكوفيد-19".

شارك في استضافة الحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومليندا غيتس من مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية.

وانضم إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كمتحدث، بالإضافة إلى قادة عالميين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

ولوحظ تغيب قادة الصين حيث ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في أواخر العام الماضي، والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا حاليا من الوباء، مع ما يقرب من 50 ألف وفاة و900 ألف إصابة.

ويذكر أن أكثر من 190 ألف شخص حول العالم توفوا من جراء الوباء.

وقال غوتيريس "إننا نواجه عدوا عالميا لا مثيل له. إن خلو العالم من كوفيد-19 يتطلب بذل أكبر جهد في مجال الصحة العامة تاريخيا".

وشدد على أن "العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل. ليس للقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف العالم (...) بل للجميع في كل مكان".

وقال "لن يكون أي واحد منا في أمان حتى نكون جميعا في أمان. كوفيد-19 لا يحترم أي حدود. وجود كوفيد-19 في أي مكان يشكل تهديدا للناس في كل مكان".

فرانس24/ أ ف ب

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