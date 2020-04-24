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فيروس كورونا: مبادرات شبابية لإيصال مساعدات إلى الأسر الفقيرة في شهر رمضان بفرنسا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

في الوقت الذي يحرم فيه فيروس كورونا العديد من الأسر الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، اختارت مجموعة من الشباب في فرنسا العمل التطوعي لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان بالتنسيق مع عدد من الجمعيات المتطوعة. وعلى الرغم من إجراءات الحجر الصحي المفروضة في فرنسا للحد من تفشي الفيروس إلا أن هؤلاء الشباب بادروا بتوزيع حقائب رمضانية محملة بالمواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، كما حرص الشبان على احترام ما يسمى بالمسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار كوفيد-19.