فيروس كورونا: هل يتجه العالم نحو تفكك التعددية وازدهار النزعة السيادية؟

اجتاح فيروس كورونا العالم محدثا زلزالا في شتى المجالات. ويرى مراقبون أن الجائحة ستترك بصماتها على الجغرافيا السياسية العالمية، وستهدد النهج التعددي لتفرز ظهور نزعة سيادية استقلالية جديدة تحتل فيها الثورة الرقمية حيزا هاما.

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مع تفشي وباء كوفيد-19 في العالم بأسره، وما خلفه من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي وما أفرزه من تغير للعلاقات بين البلدان والأفراد، لا تزال تساؤلات كثيرة تحيط بعواقبه.

فهل يسدد ضربة قاضية للنهج التعددي المتداعي؟ وهل يصعد الاستقطاب المتنامي بين الولايات المتحدة والصين؟ وهل يأذن بعصر الشمولية الرقمية؟

في السياق ذاته، وفي إطار مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "أخشى أن يشبه عالم ما بعد (الوباء) تماما عالم ما قبله، لكن بمنحى أسوأ". وأضاف "يبدو لي أننا نشهد تعميقا للفجوات التي يعاني منها النظام العالمي منذ سنوات".

ومن العواقب النادرة التي تبدو مؤكدة للوباء تسارع تدهور النهج التعددي الذي طغى في حقبة ما بعد الحرب العالمية وحتى منتصف العقد الثاني من الألفيّة، تحت ضغط النزعة التوسعية الصينية الممنهجة من جهة، والنهج الأمريكي الأحادي في عهد الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى.

أقطاب القوة

ولخص المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان موازين القوى الحالية في مجلة "بوليتيك إنترناسيونال" بالقول إن "الولايات المتحدة العالقة بين تمنعها عن القيام بأي تحرك تعددي ومواجهتها مع بكين، ستجد صعوبة في تفادي إعادة توزيع للأوراق، لكن الكثير يتوقف بالطبع على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر (الرئاسية الأمريكية). الصين ليست في موقع يخولها تولي دور الزعامة العالمية، لكن من غير المؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على ذلك".

وجاء في مذكرة لمعهد البحث الاستراتيجي "يمكن المراهنة على أن أي قطب كبير من أقطاب القوة لن يخرج من الأزمة في موقع أفضل، سواء كدولة أو كنموذج".

وفي هذه الأثناء، يدفع النهج التعددي ثمن الوضع، سواء في منظمة الصحة العالمية التي قطعت عنها الولايات المتحدة التمويل، أو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي فشلت في الحفاظ على أسعار النفط، أو في مجلس الأمن الدولي الذي "لا نسمع صوته إطلاقا" بحسب ما قالت الباحثة ريجين بيرون مؤلفة كتاب بعنوان "تاريخ التعددية: وهم القرن الأمريكي من 1918 إلى يومنا".

ما الذي سينبثق عن هذا التفكك؟

لكن ما الذي سينبثق عن هذا التفكك؟ هل تكون النزعة السيادية؟ التعددية بشكل جديد؟ أو اللاليبرالية والشمولية الرقمية؟

يقول زكي العيدي الأستاذ في كلية العلوم السياسية الفرنسية "نحن في حقبة عودة النهج السيادي، وهذه الأزمة ستحض حتما هذه الدول على المضي أبعد في النهج السيادي".

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ومن جهتها، صرحت بيرون لوكالة الأنباء الفرنسية إن "النظرة المتفائلة تقضي بأن نغتنم الوضع لإعادة بناء التعددية على أسس جديدة بحيث تكون مطابقة أكثر لزمننا" مضيفة "المخرج المثالي هو أن تحل كيانات إقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) محلّ" منظمات أكبر.

وتشهد دول كبرى منذ سنوات صعود قادة غير ليبراليين يحققون نجاحات انتخابية، من المجر إلى تركيا مرورا بالفلبين والبرازيل. فهل إدارة هؤلاء "الرجال الأقوياء" للأزمة الصحية سيعطي زخما للتيار الشعبوي؟

أما معهد البحث الاستراتيجي فيستبعد ذلك في مرحلة أولى، ويوضح أن "صعود الشعبوية في الحكم قد يتوقف" إذ ستعاقبها الشعوب على عدم كفاءتها و"قلة تعاطفها" مع الضحايا.

كما ستطرح مسألة الشمولية الرقمية بعدما اكتسبت شرعية متزايدة بفضل أدائها في مكافحة الجائحة من خلال تطبيقات على الهواتف الجوالة لتعقب المصابين وأنظمة لتحليل البيانات الخاصة.

وكتب يوفال نوح هراري مؤلف كتاب "سابيانس" (الإنسان العاقل) الذي أدرج بين الكتب الأكثر مبيعا، في صحيفة "فاينانشل تايمز" في آذار/مارس أن "بلدانا كاملة تُستخدم حقل تجارب اجتماعية على نطاق واسع"، مضيفا أن العالم سيواجه خيارا جوهريا بين "المراقبة الشمولية" و"التعويل على حس المسؤولية لدى المواطنين".

وأضاف "إذا لم نحترس، فإن الوباء سيشكل نقطة انعطاف في تاريخ المراقبة. ليس لأنه قد يجعل استخدام أدوات المراقبة الجماعية أمرا طبيعيا في دول كانت ترفضها حتى الآن فحسب، بل خصوصا لأنه سيشكل تحولا ملفتا نحو مراقبة ‘تحت الجلد’".

وأوضح أنه "حتى الآن، حين كنتم تنقرون بأصبعكم على رابط على هاتفكم الذكي، كانت الحكومة تريد أن تعرف ما هو هذا الرابط. أما الآن، فتريد الحكومة معرفة درجة حرارة إصبعكم وضغط الدم تحت جلدكم".

كما أن الأزمة ستحدث حتما تحولا طويل الأمد في الاقتصاد العالمي نتيجة استياء بعض الدول التي باغتها الوباء، ما سيعيد إلى الواجهة مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية وسيقود إلى التشكيك في عولمة شبكات التوريد ونظرية "الميزات النسبية" التي أثبت عالم الاقتصاد البريطاني ديفيد ريكاردو جدواها في المعاملات التجارية الدولية.

وبين الأستاذ في جامعة كليرمون أوفيرنيه برتران فاليورغ أن "هذه الرؤية الريكارديّة (نسبة إلى عالم الاقتصاد البريطاني ديفيد ريكاردو 1772-1823) للتجارة الدولية حفزت على تطوير شبكات قيم عالمية للقرن الواحد والعشرين".

ورأى في نشرة "ذي كونفرزيشن" الإلكترونية أن "الأزمة المالية عام 2008 تسببت بانكفاء في ديناميكية تطوير سلاسل القيمة العالمية. أما وطأة أزمة كوفيد-19، فستكون أعمق وأكثر استدامة".

واعتبر أن "على أوروبا أن تعزز قدرتها على الصمود وتطور قواها الخاصة من خلال سلاسل قيمة تبقى بقسمها الأكبر من داخل أوروبا، تحميها سوق مشتركة وتشكل أفق سيادة يتم تأكيدها والدفاع عنها".

فرانس24/ أ ف ب

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