كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في كاحله ستبعده أسبوعين

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لم ينجح كوتينيو بفرض نفسه في صفوف بايرن ميونيخ

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برلين (أ ف ب)

خضع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كوتينيو لجراحة ناجحة في كاحله، بحسب ما ذكر الجمعة فريقه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم.

وجاء في بيان النادي البافاري "خضع فيليب كوتينيو الجمعة لجراحة في كاحله الايمن، حيث أزيل فتات مفاصل ليّن. حققت الجراحة نجاحا. سيبدأ البرازيلي برنامج تعافيه في غضون 14 يوما تقريبا".

وسيكون متاحا لكوتينيو (27 عاما) ان يعود لاكمال ما تبقى من الدوري الالماني، بعد تعليق منافساته منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف البوندسليغا في 9 أيار/مايو المقبل دون جماهير شرط الحصول على ضوء أخضر حكومي، بسبب حظر التجمعات العامة حتى نهاية آب/أغسطس.

وبعد إعارته من برشلونة الاسباني، لم ينجح نجم ليفربول الانكليزي السابق في فرض نفسه ضمن تشكيلة بطل المانيا، ما جعل خيار شراء بايرن لعقده مقابل 80 مليون يورو مستبعدا، فباتت عودته الى الدوري الانكليزي مرشحة بقوة.

ويتصدر بايرن راهنا ترتيب الدوري الالماني بفارق اربع نقاط عن اقرب منافسيه، ولا يزال ضمن المنافسين على لقب دوري ابطال اوروبا.

© 2020 AFP