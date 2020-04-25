أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا وتحث "جميع الأطراف" لاستئناف محادثات السلام

دعا وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي السبت، في بيان مشترك، إلى هدنة إنسانية في ليبيا. وحثوا أطراف النزاع على "استلهام روح شهر رمضان واستئناف المحادثات" من أجل "وقف حقيقي" لإطلاق النار.

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وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة اليوم السبت إلى هدنة إنسانية في ليبيا. وشددوا على أنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان "نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

فرانس24/ رويترز

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