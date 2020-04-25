الأردن يوصي مواطنيه بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

خليل مزرعاوي ا ف ب

امراتان تشتريان الخضار في سوق في العاصمة الأردنية عمّان، 23 نيسان/ابريل 2020

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عمان (أ ف ب)

أوصى وزير الصحة الأردني سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19، وذلك بعدما بدأت السلطات تخفيف إجراءات حظر التجوال والإغلاق.

وقال جابر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن "هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للاسطح" وعن طريق "الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب". وأضاف "ننصح الجميع بلبس كمامة خاصة".

ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الإجتماعي أو العزل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 آذار/مارس الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19.

ثم خفف الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

كما قررت الحكومة في 18 آذار/مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف نيسان/ابريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.

ومن جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال المؤتمر الصحافي تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظة المفرق شمالي المملكة، لتصير سادس محافظة لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد ويتم تخفيف الحظر عنها.

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّه سيتم "إغلاق" المحافظة "اعتبارا من يوم غد الأحد" على أن يسمح للقاطنين فيها بالخروج "سيرا أو استخدام مركباتهم ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء".

وسبق للحكومة الأردنية أن خففت إجراءات حظر التجوال في ست محافظات هي العقبة ومعان والطفيلة والكرك وإربد.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء مع تسجيله 444 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

© 2020 AFP