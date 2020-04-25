الإمارات: وحدة متنقلة في دبي للكشف عن فيروس كورونا لدى المسنين والأشخاص الأضعف

منظر عام لمنطقة "الخليج التجاري" بعد فرض حظر تجول لمنع انتشار فيروس كورونا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مارس/آذار 2020

أطلقت إمارة دبي وحدة متنقلة لفحص فئات من المجتمع من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، خاصة منهم كبار السن والأكثر عرضة للإصابة، بهدف "تجنيبهم عناء" التنقل وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمختبرات. وكانت الإمارات قد قررت الخميس إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول رمضان.

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أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الجمعة أن دبي أطلقت وحدة متنقلّة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، ستعنى خصوصا بكبار السن والأشخاص الأضعف، في وقت خففت الإمارة من إجراءات الحجر السارية مع حلول رمضان.

وأشارت الوكالة إلى أن خدمة "إسعاف دبي" "قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلّة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي".

وأضافت "تعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع، خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وأطلقت دبي في 4 من أبريل/نيسان برنامجا لتعقيم الإمارة يترافق مع إجراءات تحد من التنقل ولا تسمح سوى بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المؤن الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وقالت السلطات في الإمارة إنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها الجمعة، أول أيام رمضان، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من طاقتها سواء فيما يخص الموظفين أو الزبائن.

وقررت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الإمارات رسميا حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و59 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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