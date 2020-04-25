الحكومة الفرنسية تمنح قروضا لشركة الطيران "إيرفرانس" لـ"إنقاذ الوظائف"

أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزير الاقتصاد برونو لومير الجمعة أن شركة الطيران الفرنسية "إيرفرانس" ستحصل على قروض مصرفية ومن الدولة بقيمة سبعة مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وأكد الوزير الفرنسي أن تأميم الشركة "ليس مطروحا"، وإنما تسعى الدولة بهذه القروض إلى "إنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة" في هذه المؤسسة.

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ستستفيد شركة الطيران الفرنسية "إيرفرانس" من قروض مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة، كما أكد أن تأميمها ليس مطروحا.

وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من أربعة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة تسعين بالمئة من الدولة، وثلاثة مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه "يجب إنقاذ شركتنا الوطنية"، واصفا هذه الخطة بـ"التاريخية". لكنه شدد على أن تأميم الشركة "ليس مطروحا".

وتواجه "إيرفرانس" وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقال لومير إن الإجراءات التي أعلنت الجمعة تقررت "لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا".

وعقبت شركة الطيران في بيان أن "آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح لـ‘مجموعة إيرفرانس-كا ال ما‘ بتأمين الوسائل لإيرفرانس للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها، للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه".

وأكد برونو لومير أن هذا الدعم "ليس شيكا على بياض". وأضاف "حددنا شروطا لإيرفرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين، لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح".

وتحدث أيضا عن "شروط بيئية"، مؤكدا أن "إيرفرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم".

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أنه يتم حاليا دراسة منح حوالى خمسة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.

فرانس24/أ ف ب

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