السلطات الأردنية تدعو المواطنيين لوضع الكمامات في الأماكن العامة

أ ف ب/ أرشيف

دعت السلطات الأردنية على لسان وزير الصحة سعد جابر السبت المواطنين لارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة. ويأتي ذلك بعد أن بدأت بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا. ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

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في إطار بدء السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول والإغلاق، أوصى وزير الصحة سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام قال جابر إن "هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح" وعن طريق "الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب". وأضاف "ننصح الجميع بلبس كمامة خاصة". ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الإجتماعي أو العزل.

يذكر أن الحكومة الأردنية فرضت في 21 آذار/مارس الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19. ثم خفف الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر. كما قررت الحكومة في 18 آذار/مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف نيسان/ابريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.

ومن جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال المؤتمر الصحافي تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظة المفرق شمالي المملكة، لتصير سادس محافظة لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد ويتم تخفيف الحظر عنها.

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم "إغلاق" المحافظة "اعتبارا من يوم غد الأحد" على أن يسمح للقاطنين فيها بالخروج "سيرا أو استخدام مركباتهم ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء".

وسبق للحكومة الأردنية أن خففت إجراءات حظر التجوال في ست محافظات هي العقبة ومعان والطفيلة والكرك وإربد. وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء مع تسجيله 444 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

فرانس24/ أ ف ب

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