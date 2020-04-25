الولايات المتحدة تسجل 1258 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع

سجلت الولايات المتحدة انخفاضا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع. وبلغ عدد ضحايا الوباء خلال 24 ساعة الماضية 1258، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 51017.

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وسُجّلت هذه الوفيات الجديدة بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها يوم الجمعة، لترفع الحصيلة لإجمالية لضحايا الوباء في الولايات المتحدة إلى 51017.

غير أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشرا إلى تحسن الوضع في البلاد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد ذلك.

فرانس24/ أ ف ب

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