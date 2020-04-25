بريطانيا: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 20 ألفا في المستشفيات

طاقم طبي يرتدي ملابس طبية واقية في مستشفى سانت توماس مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا، لندن، بريطانيا، 31 مارس/ آذار 2020.

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية 20 ألفا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السبت. ويأتي ذلك بعد وفاة 813 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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سجلت وزارة الصحة البريطانية السبت 813 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20319.

وشهدت الحصيلة اليومية ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجلت خلاله 684 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء.

ويشار إلى أن حصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين حيث يقول ممثلون عن هذا القطاع إن آلاف الأشخاص قد توفوا فيها.

ولا تزال البلاد تنتظر عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لممارسة مهامه، إذ أنه قيد النقاهة منذ خروجه من المستشفى في 12 أبريل/نيسان بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد. ويتولى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تسيير شؤون الحكومة.

ورغم الضغوط المتزايدة، حتى من صفوف المحافظين، تستبعد الحكومة في الوقت الراهن أي تخفيف لإجراءات العزل التي فرضت في 23 مارس/آذار والتي يفترض أن تمدد لأسبوعين على الأقل كما أنها لم تحدد بعد استراتيجيتها بالتفصيل للخروج من الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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