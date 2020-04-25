فرنسا: 369 وفاة إضافية بكورونا خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 22614

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ممرضة من مستشفى أوجيني في أجاكسيو ، كورسيكا في 23 أبريل 2020.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفايات في فرنسا إلى 22 ألفا و614 بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات ال24 الأخيرة، وفق الإحصاءات الرسمية. فيما يبقى عدد المصابين في أقسام الإنعاش في تراجع مستمر.

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بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات ال24 الأخيرة، أحصت فرنسا 22 ألفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية آذار/مارس.

في المقابل مازال عدد المصابين في أقسام الإنعاش في تراجع مستمر منذ 17 يوما، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة السبت.

وتضمن بيان من نفس المصدر أن الوباء أودى ب14 ألفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة إضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171).

لكن عدد المصابين في أقسام الإنعاش استمر في التراجع منذ 17 يوما، اذ بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش 4725 (+124 خلال 24 ساعة)، أي أقل بـ145 حالة من الجمعة.

ويعتبر هذا مؤشرا مهما لتراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بانخفاض الحالات إلى دون 5 آلاف للمرة الاولى منذ 29 آذار/مارس.

لكن الإدارة العامة للصحة أشارت إلى "عدد المرضى الكبير جدا في الإنعاش بصرف النظر عن الأسباب (7525)، والذي يفوق طاقة استيعاب (الاقسام) بـ50 بالمئة".

فرانس24/ أ ف ب

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