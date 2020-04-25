كندا تستورد "نحو مليون" كمامة من الصين لا تتوفر على المواصفات الصحية المطلوبة

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أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنها استوردت "نحو مليون" كمامة من نوع "كي إن 95" من الصين، لكنها اكتشفت أنها لا تتوفر فيها المواصفات الصحية المطلوبة. وقررت عدم توزيعها على الأقاليم والمناطق التي تواجه فيروس كورونا.

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كشفت الحكومة الكندية الجمعة أن "نحو مليون" كمامة من نوع "كي إن 95" مستوردة من الصين غير مطابقة للمعايير الصحية المتعارف عليها، ولا يمكن بالتالي توزيعها على العاملين في قطاع الصحة، الذين تمت تعبئتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الفرنسية: إن وكالة الصحة العامة الكندية "حددت نحو مليون كمامة ‘كي إن 95‘ على أنها غير مطابقة للمواصفات"، مؤكدا بذلك تقارير صحافية.

وأوضح أن هذه الكمامات "لم توزع على الأقاليم والمناطق" التي تكافح الفيروس، مشيرا إلى أنه "سيتم تقييمها لتحديد استخدامها المحتمل في بيئات أخرى" خارج الإطار الصحي.

وتشهد العلاقات بين كندا والصين أزمة غير مسبوقة منذ أن تم في كانون الأول/ديسمبر 2018 اعتقال المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، مينغ وانتشو، في فانكوفر بناء على طلب الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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