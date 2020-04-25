منظمة الصحة العالمية: لا "دليل" على عدم الإصابة مرتين بفيروس كورونا

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا. 11/02/2020

لا يوجد أي دليل حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا لم يعودوا عرضة للإصابة مرة ثانية، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية السبت. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر من أن الفيروس سيبقى "معنا لفترة طويلة".

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أكدت منظمة الصحة العالمية السبت أنه لا يوجد "أي دليل" حاليا على أن المتعافين من وباء فيروس كوفيد-19 ولديهم أجسام حيوية مضادة لم يعودوا عرضة للعدوى مرة أخرى بهذا الفيروس.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لهم، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أكد أن التخلص من وباء كوفيد-19 في العالم لا يزال في حاجة لوقت طويل، ولا سيما أن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.

وأكد المدير العام "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" أمام الوباء العالمي، مشيرا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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