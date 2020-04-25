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من مكة إلى نيو جيرزي.. فيروس كورونا يغير العادات الرمضانية للمسلمين في أصقاع العالم

الحرم المكي خال من المصلين في أول أيام رمضان 2020, مشهد يكاد لا يصدق. © صورة من شاشة فرانس24

لقد غير فيروس كورونا العادات الرمضانية التي يحييها المسلمون في أصقاع العالم. ففي السعودية، لم يعد شهر الصيام أبدا كما كان، إذ خلى صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام من المصلين واقتصرت صلاة التراويح على بعض الدعاة والأئمة والعاملين هناك. وفي فرنسا يحاول عدد كبير من الصائمين الحفاظ على عادة شراء بعض المأكولات التي كانوا يشترونها خلال السنوات الماضية. أما في نيوجيرزي الأمريكية فيفتقد المسلمون لمظاهر رمضان التي ألفوها في الماضي.