آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لحكومة "الوحدة"

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، معبرين عن رفضهم لحكومة "الوحدة" التي شكلها كل من بنيامين نتانياهو وبيني غانتس. ورفعوا شعارات ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية". كما هتفوا بعبارة "الشعب ضد الحكومة". واعتبروا أنها مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال والإخلال بالأمانة.

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عبر جزء من الشارع الإسرائيلي السبت عن رفضه لحكومة "الوحدة" التي شكلها كل بنيامين نتانياهو وبيني غانتس، من خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف من الإسرائيليين، راعوا فيها قواعد التباعد الاجتماعي إضافة الى وضعهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ففي مدينة تل أبيب ندد المتظاهرون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، بالاتفاق بين الرجلين، واعتبروه مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وهتفوا ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية" التي زعموا أن نتانياهو يهددها. كما رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

وكان نتانياهو وغانتس قد وقعا الاثنين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية.

وسيتولّى نتانياهو المتّهم بقضايا فساد والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة كوفيد-19، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.

ويشير الاتفاق إلى تشكيل حكومة من 32 وزيرا للأشهر الستة الأولى من ولايتها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا، لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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