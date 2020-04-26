إيطاليا ستبدأ بتخفيف إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا انطلاقا من 4 مايو

انطلاقا من الرابع من مايو ستبدأ إيطاليا بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأحد. وستبدأ أولا المصانع .ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها تتطلع إيطاليا للمرحلة الثانية من الأزمة وتسعى إيطاليا بذلك لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران دون المجازفة بإطلاق العنان لموجة ثانية من المرض.

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أفاد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الأحد أن بلاده ستسمح للمصانع ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الرابع من مايو أيار قبل السماح لمزيد من الشركات والأعمال بالعودة للعمل في الأسابيع المقبلة في إطار الاستعدادات لإنهاء تدريجي لأطول إجراءات للعزل الصحي بسبب كورونا في أوروبا.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من ظهور أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في بلدة صغيرة خارج ميلانو وبعد أسابيع من إجراءات العزل العام، تتطلع إيطاليا للمرحلة الثانية من الأزمة والتي تحاول فيها إعادة عجلة الاقتصاد للدوران دون المجازفة بإطلاق العنان لموجة ثانية من المرض.

وقال كونتي وهو يحدد معالم خارطة الطريق لاستئناف الأنشطة المعطلة في البلاد منذ أوائل مارس آذار "نتوقع تحديا بالغ التعقيد... سنتعايش مع الفيروس وسنضطر للتكيف مع كل إجراء احترازي ممكن".

فرانس24/ رويترز

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