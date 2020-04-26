بوريس جونسون يعود إلى مقر إقامته في لندن بعدما أنهى فترة النقاهة

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون عاد مساء الأحد إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، بعد أكثر من أسبوعين من النقاهة إثر تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ومن المقرر أن يعاود جونسون ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

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بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين، عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأحد إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، وذلك بعد أن تعافى من إصابته بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء.

وقال المصدر المذكور "أؤكد أن رئيس الوزراء عاد إلى داونينغ ستريت"، على أن يعاود ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب

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