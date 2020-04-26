تراجع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية

ممرضة في وحدة العناية المركزة لمرضى بفيروس كورونا في مستشفى بسان دوني بالضاحية الباريسية في 22 أبريل 2020

سجلت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في فرنسا تراجعا وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأحد حيث بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 242 مقابل 369 ليوم السبت. وبلغت الحصيلة الإجمالية منذ بداية مارس/آذار 22 ألفا و856 شخصا.

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أعلنت الإدارة العامة للصحة بفرنسا الأحد في نشرتها اليومية وفاة 22 ألفا و856 شخصا بفيروس كورونا منذ بداية آذار/مارس، لكن حصيلة الوفيات في الساعات الـ24 الأخيرة سجلت تراجعا واضحا وبلغت 242 مقابل 369 وفاة السبت.

وقضى 14 ألفا و202 شخص في المستشفيات بزيادة 152 وفاة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ خمسة أسابيع، فيما قضى ثمانية آلاف و654 شخصا في دور المسنين والمراكز الاجتماعية الأخرى (+90)، وفق ما قالت الإدارة في بيانها.

وفي الإنعاش، تواصل تراجع عدد المرضى لليوم الـ18 على التوالي، وبلغ عددهم 4682، أي أقل بـ43 منذ السبت.

وفي المستشفيات حاليا 28217 حالة بسبب كوفيد-19، أي أقل بـ5 حالات عن السبت.

ومنذ بداية الوباء، أودع 87985 شخصا المستشفيات عاد 44903 منهم إلى منازلهم، بدون احتساب عشرات آلاف الناس الذين تعافوا بدون استشفاء.

من جهة أخرى، حدد 17 قطاعا سيسمح لها باستئناف النشاط، بينها المدارس والعمل في الشركات وجزء كبير من النقل العام.

وتعتزم فرنسا إجراء 500 فحص أسبوعي اعتبارا من 11 مايو/آيار تاريخ الرفع التدريجي للحجر المفروض في البلاد منذ 17 مارس الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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