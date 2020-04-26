حاكم نيويورك: إمكان استئناف جزئي للعمل بعد 15 أيار/مايو

برايان سميث ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، 16 نيسان/ابريل 2020

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاحد إن من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 أيار/مايو.

وأشار كومو الى أن هذا الامر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأميركية وليس في مدينة نيويورك.

وأضاف أن الأمر "سيكون أكثر تعقيدا" في جنوب نيويورك حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.

و15 أيار/مايو هو تاريخ انتهاء تدابير الإغلاق التي أقرها الحاكم.

ويمثل استئناف بعض الأنشطة الصناعية والبناء أول مرحلة في خطة إعادة تشغيل اقتصاد الولاية.

ويتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية عقب ذلك بأسبوعين على الأقل، وتشمل معاودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات، وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى.

لكن كومو على أن هذا الاجراء يبقى رهن استمرار تراجع عدد المصابين الموجودين في المستشفيات وصولا إلى 15 أيار/مايو.

وسجلت نيويورك خلال الساعات الـ24 الماضية 367 وفاة نتيجة كوفيد-19، هي الحصيلة الأدنى منذ 30 آذار/مارس.

في الإجمال، أودى الوباء ب16966 شخصا في الولاية.

وقال الحاكم إنه لا يمكن إقرار معاودة النشاط الاقتصادي في شكل واسع إلاّ مع عودة نشاط المدارس، وذلك حتى يتسنى لأولياء التلاميذ الذهاب إلى عملهم.

ولم يتخذ قرار نهائي حول المؤسسات التعليمية على مستوى الولاية، رغم إعلان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إلغاء نهاية العام الدراسي.

وأضاف أندرو كومو أن عدة مدارس تبحث حاليا إمكان فتح أبوابها خلال الصيف من أجل "تعويض جزء من الوقت الضائع".

© 2020 AFP