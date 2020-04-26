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فيديو: المجلس الإنتقالي يعلن إدارة ذاتية جنوب اليمن، هل بدأ الإنفصال؟

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قوات الانفصاليين الجنوبيين خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدن 10 أغسطس/آب 2019
قوات الانفصاليين الجنوبيين خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدن 10 أغسطس/آب 2019 © رويترز
نص : خالد الغرابلي
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فيديو : خالد الغرابلي

مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ’’الإدارة الذاتية’’ للمناطق  الخاضعة لسيطرته جنوب البلاد ، يحاول محرر الشؤون الدولية في فرانس 24 خالد الغرابلي الإجابة عن عدد من الأسئلة مثل هل هذه الخطوة هي بداية انفصال الجنوب؟ وما موقف الامارات العربية المتحدة المعروفة بدعمها للمجلس الانتقالي؟ وماذا يمكن أن تفعل المملكة السعودية حليفة الامارات في التحالف العربي وفي الوقت نفسه الداعم الأساسي للرئيس عبد ربه منصور هادي،أكثر المتضررين من ’’الإدارة الذاتية

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