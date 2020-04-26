فيروس كورونا: المتاجر تعيد فتح أبوابها في الجزائر للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء

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سمحت الحكومة الجزائرية للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في خطوة للتخفيف من آثار الحجر الصحي، الذي فرضه فيروس كورونا، الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الجزائر، التي سجلت 419 حالة وفاة بالوباء، خففت الخميس من إجراءات حظر التجول في بعض الولايات قبل ساعات من حلول شهر رمضان.

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على غرار بعض الدول التي بدأت في التخفيف من قيود الحجر الصحي، سمحت الجزائر للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في وجه زبائنها. وقال مكتب رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد السبت إن البلاد اتخذت هذه الخطوات بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي تسببت فيها الجائحة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن المتاجر التي ستعيد فتح أبوابها تشمل متاجر مواد البناء والأشغال العامة والأدوات المنزلية والأقمشة والمجوهرات والملابس والأحذية وأدوات التجميل والعطور وأثاث المنازل والمكاتب والمعجنات ومصففي الشعر، بالإضافة إلى نقل الأفراد بسيارات الأجرة.

وكانت الحكومة قد قررت يوم الخميس تخفيف إجراءات العزل العام من خلال تقليص حظر التجول في بعض الولايات، لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة. وجاء ذلك الإجراء قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة.

وقالت الجزائر إن القيود التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ألحقت الكثير من الضرر بالاقتصاد الذي تعرض لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

وقالت الحكومة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3256 حالة وسجل 419 حالة وفاة بينما تعافى 1479 مريضا.

فرانس24/ رويترز

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