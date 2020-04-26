فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يعرض الثلاثاء استراتيجية رفع الحجر الصحي

يعرض رئيس الوزراء الفرنسي الثلاثاء الاستراتيجية الحكومية لانطلاق رفع الحجر الصحي بدءا من 11 أيار/ مايو. وتم تحديد 17 أولوية ضمن هذه الاستراتيجية، تشمل إعادة فتح المدارس واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها وغيرها من الإجراءات، التي من المفروض أن تعيد الفرنسيين تدريجيا إلى الحياة العادية.

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سيتعرف الفرنسيون الثلاثاء على الاستراتيجية التي حضرتها الحكومة لبدء الخروج التدريجي من الحجر الصحي، الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، ومن المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء إدوار فيليب الخطوط العريضة للخطة.

وتم تحديد سبع عشرة أولوية لإخراج البلاد تدريجيا من حالة الإغلاق، اعتبارا من 11 أيار/مايو، وتشمل إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها، وتأمين أقنعة ومعقمات، ودعم كبار السن.

كما سيتم الثلاثاء الكشف عن تطبيق إلكتروني لتتبّع أثر الأشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيرويس.

وتخضع فرنسا منذ 17 آذار/مارس لقيود العزل المنزلي على خلفية تفشي الفيروس، وتواجه الحكومة تحدي تحقيق توازن دقيق لإنعاش الاقتصاد دون التسبب في عودة الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أن 39 بالمئة فقط من الفرنسيين يثقون في قدرة الحكومة على التعامل بفعالية مع أزمة الفيروس، أي أقل بسبع نقاط عن الأسبوع الماضي.

وأودى الوباء بحياة 22614 شخصا في فرنسا منذ بداية اذار/مارس، مع تسجيل 369 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لأرقام رسمية صدرت السبت.

وتخشى السلطات تراخي المواطنين مع اقتراب أيار/مايو وانتهاء شهرين من العزل.

فرانس24/ أ ف ب

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