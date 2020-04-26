مضرب: النمسوي تييم لا يريد المساهمة في صندوق دعم اللاعبين

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فيينا (أ ف ب)

أكد لاعب كرة المضرب النمسوي دومينيك تييم عن عدم رغبته في المساهمة في الصندوق المشترك من اجل مساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لانه هؤلاء لا يستحقونها.

وسئل تييم في حديث لصحيفة "كرونن" النمسوية عن اعلان سلطات كرة المضرب انشاء صندوق دعم للاعبين الذين يعانون جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، قبل ان ينضم اليها في مسعاها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول في العالم والنجمين الاسباني رافايل نادلل والسويسري روجيه فيدرر.

وقال تييم تعليقا على هذا الامر "بصراحة، يتعين علي القول بانه لا يوجد لاعب يكافح من اجل ان يعيش حتى اللاعبين الاقل تصنيفا".

واشار الى ان خبرته في المنافسة في دورات "فيوتشر" اثبتت له بان "العديد، العديد من اللاعبين لا يمنحون جهودهم لرياضتهم ولا يعيشون كمحترفين وبالتالي لا اجد اي مبرر لمنح هؤلاء اللاعبين مبالغ مالية".

وتابع "افضل منح هذه المساعدات الى اشخاص او منظمات هم في حاجة فعلية اليها".

واعتبر ديوكوفيتش بان موجودات الصندوق ستبلغ "عدة ملايين من الدولارات" من دون الاخذ في عين الاعتبار مساهمة اللاعبين.

واضاف تييم "لا احد من بيننا نحن لاعبو القمة اعطانا اي شيء، كان يتعين علينا ان نكافح للوصول الى القمة".

وتوقف نشاط الكرة الصفراء منذ مطلع آذار/مارس وحتى منتصف تموز/يوليو على اقل تقدير علما بان بطولة رولان غاروس الفرنسية تأجلت الى ايلول/سبتمبر في حين الغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية.

© 2020 AFP