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واشنطن تدرس منح قروض لمساعدة الشركات النفطية (منوتشن)

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مضخات نفطية في ويلو سبرينغز بارك في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا في 21 نيسان/ابريل 2020
مضخات نفطية في ويلو سبرينغز بارك في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا في 21 نيسان/ابريل 2020 ابو غوميس اف ب/ارشيف
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نيويورك (أ ف ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن الأحد أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط.

وقال منوتشن لشبكة "فوكس نيوز" إن هذا خيار "ندرسه عن كثب"، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ"أي عملية إنقاذ مالي لا يستفيد منها المساهمون".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاع النقل والمصانع في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وكان منوتشن أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

© 2020 AFP

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