2494 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

ممرضات وممرضون يتوجهون إلى تجمع لإضاءة الشموع بنيويورك تكريما للعاملين في القطاع الصحي خلال انتشار فيروس كورونا، 14 أبريل/نيسان 2020.

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 53511 إثر تسجيل 2494 وفاة جديدة. وكان عدد ضحايا الوباء الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

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سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُعاود بذلك عدد الوفيّات في البلاد الارتفاع، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، بحسب إحصاءاتٍ حتّى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ الأحد) نشرتها الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258)، هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد المصابين بالوباء. ووفقا لأحدث التقديرات فإن الولايات المتحدة تتوقع أن تتسبب الموجة الأولى من وباء كوفيد-19 بوفاة حوالى 70 ألف شخص على أراضيها.

فرانس24/ أ ف ب

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