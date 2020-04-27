الإعلام السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لغارات نفذتها طائرات حربية إسرائيلية

أ ف ب/أرشيف

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر الإثنين لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، على مواقع في محيط دمشق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت فجر الإثنين لغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدد طبيعة تلك المواقع.

وأوردت الوكالة "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية".

وأضافت أن الدفاعات السورية "أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي 20 نيسان/أبريل، تحدثت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إطلاق صواريخ ضد أهداف في تدمر، في عملية نسبتها إلى إسرائيل.

وتُؤكد إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

فرانس24/ أ ف ب

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