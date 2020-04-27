البنك الدولي يخصص 196 مليون دولار لمساعدة 64 دولة فقيرة ضد فيروس كورونا

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أعلن البنك الدولي الإثنين أنه سيقدم خلال أيام 196 مليون دولار إلى 64 دولة فقيرة لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا. وأوضح أن حزم التمويل تتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة وستوزع بحسب الأولوية من حيث الهشاشة أو الصراعات التي تشهدها هذه الدول. وتأتي هذه المساعدات المادية ضمن برنامج التمويل الطارئ للأوبئة، الذي أنشأه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا بين 2013 و2016.

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قال البنك الدولي الإثنين إنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل إلى 64 من دول العالم الأكثر فقرا التي أعلنت عن حالات للإصابة بفيروس كورونا، لمساعدتها في التصدي للمرض السريع الانتشار.

وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ للأوبئة، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليونوغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتقديم تمويل سريع للدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض. وستضاف هذه الأموال إلى تعهد البنك الدولي بتقديم 160 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا.

وقال البنك الدولي إن حزم التمويل ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة. وسيجري إعطاء أولوية للدول المصنفة على أنها هشة أو تعاني صراعات.

وأضاف أن الأموال ستساعد الدول في تمويل معدات طبية أساسية وحيوية لإنقاذ الأرواح ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية وأيضا لدعم عمال الصحة في خطوط الأمامية للأزمة.

وبرنامج التمويل الطارئ للأوبئة مصمم ليغطي ستة فيروسات تعتبر الأكثر ترجيحا للتسبب في جائحة.

فرانس24/ رويترز

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