الولايات المتحدة: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من المليون

طبيب يخرج من مركز طبي بمدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 10 أبريل/نيسان 2020.

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 957875، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 53922.

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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 957875 في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 53922.

وحدّثت المراكز في مطلع هذا الأسبوع عدد حالات الإصابة إلى 928619 وقالت إن 52459 شخصا لقوا حتفهمفي جميع أنحاء البلاد، لكن الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل الولايات منفردة.

والحصيلة المعلنة الإثنين من المراكز، لحالات فيروس كورونا، هي حتى تاريخ 26 أبريل/نيسان.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المسجلة في كل ولاية.

فرانس24/ رويترز

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