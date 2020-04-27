الولايات المتحدة: نانسي بيلوسي تدعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الاثنين دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق نحو البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وبذلك تلتحق بيلوسي بركب شخصيات ديمقراطية بارزة تدعم بايدن إثر انسحاب منافسه بيرني ساندرز مطلع الشهر.

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الاثنين تأييدها المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيسا استثنائيا".

وقدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية رغم أن الحزب الديمقراطي بعد تسمية جو بايدن (77 عاما) رسميا مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في آب/اغسطس. لكن بايدن بات المرشح الوحيد من جانب الديمقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز في مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في 2020. وأعلن الرئيس السابق باراك أوباما بدوره دعمه لبايدن قبل أسبوعين.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.

فرانس24/ أ ف ب

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