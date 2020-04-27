اليمن: التحالف بقيادة السعودية يرفض إعلان الإدارة الذاتية للجنوب ويطالب بإلعودة إلى اتفاق الرياض

حوثيون يركبون على ظهر شاحنة للشرطة في صنعاء، اليمن، 19 فبراير/ شباط 2020.

أصدر التحالف بقيادة السعودية الإثنين بيانا دعا فيه إلى وقف التصعيد في اليمن، وإلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض. وجاء ذلك إثر إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن "الإدارة الذاتية" للجنوب، وفشل اتفاق تم برعاية السعودية، يرمي إلى تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي والحكومة.

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بعد إعلان الانفصاليين اليمنيين إقامة "الإدارة الذاتية" في الجنوب، أصدر التحالف بقيادة السعودية الإثنين بيانا يدعو فيه إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ في عدن، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال التحالف إن من الضروري إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض ودعا إلى وقف أي تصعيد في اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات قد أعلن يوم الأحد الإدارة الذاتية للجنوب وحالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب في خطوة وصفها محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأنها ”استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض“ من قبل المجلس الانتقالي.

فرانس24/ رويترز

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