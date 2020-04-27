فرنسا: 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا وانخفاض طفيف في عدد المرضى بالمستشفيات

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سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع تراجع طفيف في عدد المرضى بالمستشفيات الذي انخفض إلى 28055 الإثنين بعد أن كان 28217 الأحد. ليصل عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى أكثر من 23 ألفا.

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ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا الإثنين مع تسجيل 437 وفاة خلال 24 ساعة، بعد تراجعها على مدى عدة أيام، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.

لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد منذ مطلع آذار/مارس 23 ألفا و293 بعد تسجيل 14 ألفا و497 وفاة في المستشفيات، و8796 وفاة في دور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجا في المستشفيات الفرنسية بسبب وباء كورونا إلى 28055 من 28217 الأحد، كما انخفض عدد الأشخاص الموجودين في العناية الفائقة إلى 4608 من 4682 الأحد.

وتجري الحكومة الفرنسية الإثنين مباحثات اللحظة الأخيرة قبل أن يعرض رئيس الوزراء إدوار فيليب على النواب الثلاثاء خطته لرفع الحجر تدريجيا اعتبارا من 11 أيار/مايو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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