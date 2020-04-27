فيروس كورونا: البيت الأبيض يلغي المؤتمر الصحفي اليومي وترامب ينتقد الإعلام مجددا

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 في 23 نيسان/أبريل 2020.

أعلن البيت الأبيض الإثنين إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك بعد الجدل الذي أعقب اقتراح دونالد ترامب استخدام المطهرات لعلاج المرضى من فيروس كورونا. وكان ترامب قد لمح لعدم حضوره مستقبلا هذا المؤتمر واعتبره مضيعة للوقت والجهد. وفي الأثناء كثف الرئيس الأمريكي هجماته ضد الإعلام على تويتر وكتب "أخبار زائفة، عدو الشعب!".

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ألغى البيت الأبيض الإثنين المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد الذي كان متوقعا عقده بعد الظهر، فيما كثّف الرئيس دونالد ترامب في المقابل من تغريداته التي يهاجم فيها وسائل الإعلام على تويتر.

وعقب إعلان عقد مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول الوباء في الساعة الخامسة (21,00 ت.غ)، تراجعت السلطات الأمريكية.

وبسبب استيائه من الجدل الذي أثارته تصريحاته الخميس حول احتمال استخدام المطهرات في علاج فيروس كورونا، لمح ترامب السبت إلى أنه لن يحضر المؤتمر الصحفي اليومي. وقال على تويتر إن الأمر "لا يستحق الوقت والجهد!".

عقب ذلك، سرت شكوك في إمكان عقد المؤتمرات الصحفية في الأيام والأسابيع المقبلة بحضور أعضاء "فريق العمل" المكوّن من نائب الرئيس مايك بنس والطبيبين أنتوني فاوتشي وديبوراه بيركس، وآخرين.

في المقابل، كثف ترامب هجماته الحادة على الإعلام خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال صباح الإثنين "أخبار زائفة، عدو الشعب!"، وهي عبارة سبق أن استخدمها عدة مرات منذ توليه منصبه.

وأضاف "لم يوجد في تاريخ بلدنا إعلام شرير ومعاد أكثر مما يوجد اليوم، حتى في خضم طوارئ وطنية لمواجهة عدو خفي!".

فرانس24/ أ ف ب

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