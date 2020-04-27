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فيروس كورونا: تخفيف قيود الحجر الصحي في عدة مدن عربية ومكة تبقى تحت حظر التجول الكامل

مركز تجاري في السعودية © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بدأت عدة دول عربية بتخفيف قيود الحجر الصحي المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ففي السعودية قررت السلطات تخفيض ساعات حظر التجول في عدة مدن إلا أنها أبقت عليه في مكة. كما قلص الأردن كذلك ساعات التجول في عدة مدن رئيسية وسمح لبعض القطاعات بالعمل مجددا. في حين قللت مصر ساعة من حظر التجول الليلي ومنعت صلاة الجماعة والتراويح خلال رمضان. أما الجزائر فقد سمحت للعديد من المحلات التجارية باستئناف نشاطها للتخفيف من آثار هذه الجائحة اقتصاديا.