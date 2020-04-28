أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في العالم (إحصاء لفرانس برس)

مايكل دانتاس ا ف ب/ا ف ب

عامل يستريح في ورشة لصنع التوابيت في ماناوس بالبرازيل في 27 نيسان/أبريل 2020.

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باريس (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين في الساعة 20,50 ت غ استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً في 193 دولة ومنطقة حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتّاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا، القارة الأكثر تضرّراً بالوباء، 1.393.779 شخصاً توفي منهم و126.233 وفي الولايات المتحدة، الدولة الأولى في العالم على صعيد الإصابات والوفيات، 980.008 مصابين توفي منهم 55.637 شخصاً.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من الأعداد الحقيقية للمصابين بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات في غالبية الدول.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82.830 إصابة (ثلاث إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4.633 وفاة (حالة وفاة واحدة إضافية)، فيما شفي 77.474 شخصا.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

© 2020 AFP