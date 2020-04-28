استئناف الدوري الفرنسي غير ممكن قبل ايلول/سبتمبر (رئيس الوزراء)

برتران غاي ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء بان الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، لا يمكن ان تستأنف نشاطها قبل ايلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام فيليب امام جلسة البرلمان الفرنسي تطرق فيه الى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا وقال بانه لا يمكن تنظيم اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى ايلول/سبتمبر على الاقل.

وقال فيليب "لا يمكن لموسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية ومن بينها كرة القدم معاودة نشاطها".

وتابع "اريد التوضيح هنا انه لا يمكن اقامة تجمعات رياضية او اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص، قبل ايلول/سبتمبر".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن قبل اسبوعين منع التجمعات الكبيرة قبل منتصف تموز/يوليو وبالتالي فان قرار اليوم يمدد الحظر لستة اسابيع اضافية.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرابطة، أعلنا منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تعليق كافة أنشطتهما ومسابقاتهما "إلى أجل غير مسمى" بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وخططت رابطة الدوري الفرنسي لعودة اللاعبين الى التدريبات في 11 ايار/مايو ثم استئناف الدوري في منتصف حزيران/يونيو، لكن قرار الحكومة الفرنسية سيجعلها تعيد النظر وربما اضطرارها الى الغاء الموسم كليا.

وكان الاتحاد الاوروبي (ويفا) قرر ارجاء كأس اوروبا 2020 الى صيف 2021 افساحا في المجال امام الدوريات المحلية لانهاء الموسم اذا توافرت الظروف الصحية التي ادت الى توقف النشاط في منتصف اذار/مارس، قبل ان يستكمل مسابقتي دوري الابطال والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في آب/اغسطس.

ولا شك بان قرار الحكومة الفرنسية سيؤثر على الارجح على اقامة طواف فرنسا الذي تم ارجاؤه من حزيران/يونيو الى الفترة من 29 آب/اغسطس الى 20 ايلول/سبتمبر.

وتعيش فرنسا اغلاقا تاما حتى الحادي عشر من ايار/مايو علما بان وباء "كوفيد-19" حصد حوالي 23 الف شخص فيها.

ويتصدر باريس سان جرمان الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر مرسيليا بعد مرور 28 مرحلة.

كما من المقرر أن يلتقي باريس سان جرمان مع سانت إتيان في نهائي الكأس، في حين سيواجه الفريق الباريسي نفسه، ليون في نهائي كأس الرابطة.

© 2020 AFP