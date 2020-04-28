بطولة اسبانيا: الحكومة تسمح باستئناف التمارين في الرابع من ايار/مايو

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مدريد (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء أنها ستسمح للرياضيين المحترفين، بمن فيهم لاعبي الدوري المحلي لكرة القدم، استئناف التمارين الفردية بدءا من الرابع من أيار/مايو المقبل.

وتم تعليق مباريات "الليغا" منذ 12 آذار/مارس الفائت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ان هذا القرار هو الخطوة الاولى ضمن إطار تخفيف إجراءات الاغلاق التام المفروض في البلاد، والتي ستحدث على أربع مراحل على امتداد شهرين.

وقال سانشيز "المرحلة الاولى، او المرحلة الصفر، هي التحضير للمرحلة الانتقالية او مرحلة تخفيف الاجراءات التي نحن فيها الآن".

وتابع "في أفضل السيناريوهات، ستتطلب هذه المرحلة من تخفيف الاجراءات ما لا يقل عن ستة أشهر، فيما نأمل الا تتجاوز الثمانية أشهر في كل اسبانيا".

لذا فإن معاودة التمارين بصورة كاملة وجماعية ستكون في مراحل مقبلة.

وسيتيح هذا القرار الى الأندية استئناف التمارين الفردية بين اللاعبين، وهو بروتوكول اتفق عليه الاتحاد الاسباني لكرة القدم مع رابطة الدوري في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري.

وأفادت تقارير محلية أن على اللاعبين أن يخضعوا لفحص فيروس "كوفيد-19" قبل العودة الى التمارين.

كما سيطلب منهم الوصول الى التدريبات مرتدين ثيابهم في المنزل، بما فيها الكمامات والقفازات، حيث سيسمح بتواجد ستة لاعبين كحد اقصى على ارض الملعب في الوقت عينه.

وأدى فيروس كورونا المستجد الى ما يقارب 24 ألف وفاة في اسبانيا التي تعتبر ثالث أكثر البلدان تضررا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا لناحية الوفيات.

© 2020 AFP