بطولة المانيا: وزير الرياضة يتحدث عن امكانية عودة النشاط بين منتصف ونهاية ايار/مايو

اينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة من مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن في الدوري الالماني من دون جمهور في 11 آذار/مارس 2020.

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برلين (أ ف ب)

أعلن وزراء الرياضة في الولايات الالمانية الـ16 أن دوري بوندسليغا لكرة القدم قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف ايار/مايو الى نهايته" في الوقت الذي تنتظر فيه الرابطة الالمانية الضوء الاخضر من المستشارة انجيلا ميركل لاستئناف المباريات.

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الالمانية الاثنين واعلنوا في بيان ان استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة الى الرابطة لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف الى نهاية ايار/مايو".

واضاف البيان "يتعين على الرابطة ان تخلق وتفرض ظروفا صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الاجراءات اللازمة"

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الالمانية الـ16 الخميس حيث تأمل الرابطة ان تحصل على الضوء الاخضر لمعاودة النشاط الكروي.

وتوقف الدوري الالماني في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الرابطة اعلنت الاسبوع الماضي بانها مستعدة لمعاودة المباريات لكن من دون جمهور في التاسع من ايار/مايو مع اخضاع اللاعبين لاجراءات صحية صارمة ولفحوصات دورية.

وعاودت الاندية الـ18 في دوري الدرجة الاولى تدريباتها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتبدو الرابطة مصممة على انهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر ب300 مليون يورو في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية هي على شفير الافلاس.

وأثنى وزير الصحة ينز سباهن على الخطط التي وضعتها الرابطة لمعاودة اللعب لكن صحيفتي "بيلد" و"سودوتشه تسايتونغ" اعتبرتا بان تاريخ التاسع من ايار/مايو مبكر "على الارجح" لمعاودة النشاط.

في المقابل حذر الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه انه في حال عدم اكمال الموسم الحالي فان اندية عدة ستعلن افلاسها.

© 2020 AFP