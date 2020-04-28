رحيل روبير هيربان "أبو هول" كرة القدم الفرنسية

أعلن في فرنسا الثلاثاء عن وفاة روبير هيربان، أسطورة نادي سانت إتيان، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري، والتي حققها الرجل الملقب بـ"أبو الهول" مع الفريق لاعبا ثم مدربا، حيث قاده كمدرب إلى نهائيين متتاليين لبطولة أوروبا للأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا).

إعلان اقرأ المزيد

اسم روبير هيربان مرتبط بأسطورة نادي سانت إتيان صاحب الألوان الخضراء والذي هيمن على الكرة الفرنسية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ‏وتوج هذا الفريق ما بين عامي 1957 و1981 بألقابه العشرة في الدوري الفرنسي وهو رقم قياسي ما زال صامدا حتى أيامنا هذه. ‏

كلاعب وقائد للفريق ثم كمدرب ابتداء من الموسم ‏1972 فور اعتزاله، أحرز هيربان ‏تسعة ألقاب في الدوري الفرنسي وستة في مسابقة كأس فرنسا. وفي بطولة أوروبا للأندية البطلة التي أصبحت فيما بعد دوري الأبطال قاد سانت إتيان إلى ‫نصف النهائي عام 75 وخسر حينها أمام بايرن ميونخ، قبل أن يلتقي بالنادي الألماني من جديد في العام التالي في نهائي المسابقة على ملعب هامبدين بارك في مدينة غلاسغو الإسكتلندية ويخسر ‏أمامه من جديد بهدف للا شيء.

‏وبقيت هذه المباراة راسخة في أذهان عشاق كرة القدم في فرنسا بمن فيهم من لم يعش تلك الفترة، وساهمت في ترسيخ ملحمة الخضر، أو الخاسر الرائع، وأسطورة القائم المربع، الذي لولاه لكان سانت إتيان سجل بدوره مرتين. وإن اعتبر اللاعبان المعنيان باتنيه وسانتيني بعد سنوات ‏من ذلك أن الكرة لما كانت دخلت المرمى لو كان القائم مستديرا.

لقب روبير هيربان بـ"أبو الهول" ‏لأنه لم يكن يتكلم كثيرا وكان يبقى جامدا على دكة البدلاء.

أشرف هيربان لبضعة أشهر ‏على نادي النصر السعودي واعتزل التدريب باكرا وعاش في شبه عزلة في أعالي المنطقة المحيطة بمدينة سانت إتيان.

وفاته عن واحد وثمانين عاما ‏تأتي بعد شهر من رحيل مدرب منتخب فرنسا في ذاك الوقت ميشال هيدالغو.

وديع فيعاني

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك