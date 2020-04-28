رحيل روبير هيربان أسطورة سانت اتيان عن 81 عاما

جيرار مالي ا ف ب/ارشيف

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سانت إتيين (فرنسا) (أ ف ب)

توفي روبير هيربان اللاعب والمدرب التاريخي لنادي سانت اتيان الفرنسي عن 81 عاما، بحسب ما ذكر رئيس النادي رولان روميير الاثنين لوكالة فرانس برس.

وحمل هيربان سجلا رائعا كلاعب ثم مدرب مع سانت اتيان، وكان ينقصه التتويج في اللقب الاوروبي المرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد بايرن ميونيخ الالماني (صفر-1) عام 1976 في غلاسكو.

وكتبت صحيفة "لوبروغريه" المحلية على موقعها الرسمي "بعد ادخاله الى المستشفى قبل أيام، انطفأ في 27 نيسان/أبريل (...) تخلى عنه قلبه".

وأدخل هيربان المولود في باريس عام 1939 مستشفى في سانت اتيان نتيجة قصور في القلب والرئتين، دون ان يكون ذلك مرتبطا بفيروس كورونا المستجد.

أشرف هيربان المكنى "سفنكس" على الفريق الاخضر 14 موسما بين 1972 و1983 وبين 1987 و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر الثالثة والثلاثين.

وفي سجله الذهبي تحت الوان سانت اتيان، توّج تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كلاعب واربع كمدرب، وست مرات بلقب الكأس (3 كلاعب و3 كمدرب).

بدأ مسيرته في خط الوسط ثم تحوّل الى الدفاع، وقد حمل الوان منتخب فرنسا في 23 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 1966 في انكلترا.

كما درب اندية ليون (1983-1985)، النصر السعودي (1985-1986)، ستراسبورغ (1986-1987) وريد ستار (1991-1995).

© 2020 AFP