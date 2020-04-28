عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز ثلاثة ملايين حول العالم

أشخاص متضررون من إجراءات الحجر الصحي في تايلاند يتلقون وجبات مجانية في بانكوك، 21 أبريل/نيسان 2020.

أشارت إحصائية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية مساء الإثنين استنادا إلى بيانات رسمية إلى أن عدد الإصابات المؤكدة حول العالم بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد تجاوز ثلاثة ملايين، توفي منهم أكثر من 209 آلاف مصاب. وأكدت الوكالة أن إحصائيتها تمثل جزءا فقط من الأرقام الحقيقية لعدد المصابين لأن غالبية دول العالم لم تجرِ ما يكفي من الفحوص على مواطنيها لمعرفة المدى الحقيقي لتفشي الوباء.

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ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ليتجاوز ثلاثة ملايين إصابة، نحو 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، وفق إحصائية أعدّتها وكالة الأنباء الفرنسية مساء الإثنين في الساعة 20:50 ت غ استنادا إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصا في 193 دولة ومنطقة حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جراء الفيروس الفتّاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا، القارة الأكثر تضررا بالوباء، 1,393,779 شخصا توفي منهم و126,233 وفي الولايات المتحدة، الدولة الأولى في العالم على صعيد الإصابات والوفيات، 980,008 مصابين توفي منهم 55,637 شخصا.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من الأعداد الحقيقية للمصابين بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات في غالبية الدول.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82,830 إصابة (ثلاث إصابات جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4,633 وفاة (حالة وفاة واحدة إضافية)، فيما شفي 77,474 شخصا.

وأعدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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