فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد رفع الحجر الصحي تدريجيا حسب المناطق اعتبارا من 11 مايو

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أمام البرلمان أن فرنسا ماضية قدما في الخروج تدريجيا من الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 17 مارس/آذار لمكافحة وباء كورونا، وأعلن إجراء 700 ألف فحص أسبوعيا للكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد. وأكد فيليب إعادة فتح المدارس على مرحلتين، في 11 و18 مايو/أيار، وإلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العمومية، وإعادة فتح كل المتاجر باستثناء المقاهي والمطاعم.

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في خطاب ألقاه ظهر الثلاثاء أمام البرلمان لعرض خطة الحكومة الفرنسية للخروج من الحجر الصحي المفروض منذ 17 مارس/آذار لمكافحة وباء كورونا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب أن فرنسا ستبدأ تدريجيا استعادة حياتها الطبيعية اعتبارا من 11 مايو/أيار لكن مع مراعات إجراءات طبية واجتماعية صارمة.

وأعلن فيليب إجراء 700 ألف فحص أسبوعيا للكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد، وتطبيق رفع العزل المنزلي بشكل مختلف حسب المناطق أي حسب تفشي الفيروس في كل مقاطعة.

وأكد فيليب إعادة فتح المدارس على مرحلتين، في 11 و18 مايو/أيار على أساس طوعي، وأضاف أن وضع الكمامات في وسائل النقل العمومية سيكون إلزاميا، وإعادة فتح كل المتاجر باستثناء المقاهي والمطاعم.

علاوة مزياني

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