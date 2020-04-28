فيروس كورونا: فرنسا تسجل 367 وفاة جديدة مع تراجع عدد المصابين في العناية المركزة

© أ ف ب

ممرضة بمستشفى في مدينة أجاكسيو، جزيرة كورسيكا، في 23 أبريل/نيسان 2020.

سجلت فرنسا 367 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أعلنت الوكالة العامة للصحة الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدد المصابين في العناية المركزة في تراجع. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 23660.

إعلان اقرأ المزيد

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 23660 حالة بعد تسجيل 367 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية كما أفادت المديرية العامة للصحة في مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه الإثنين.

وسجلت 14810 وفيات بكوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية (أكثر بـ313 من الحصيلة الإجمالية المعلنة الإثنين) و8850 وفاة في دور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعي (أكثر بـ54 من الحصيلة الإجمالية المعلنة الإثنين).

وقد أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب في وقت سابق الثلاثاء أمام البرلمان أن فرنسا ستبدأ تدريجيا استعادة حياتها الطبيعية اعتبارا من 11 مايو/أيار مع مراعات إجراءات طبية واجتماعية صارمة.

وستفرض السلطات الفرنسية وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك، وستطلق حملة موسعة لإجراء الفحوص للأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض المرض، كما ستعيد فتح المدارس على مراحل.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك