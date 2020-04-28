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مباشر: رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يعرض أمام البرلمان استراتيجية حكومته للخروج من الحجر الصحي

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رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا، 28 مارس/ آذار 2020
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا، 28 مارس/ آذار 2020 ©
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع

يعرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان عند الساعة الثالثة ظهرا استراتيجية حكومته للخروج تدريجيا من الحجر المنزلي المفروض في البلاد منذ 17 مارس/آذار لكبح وباء فيروس كورونا. وتشمل خطة الحكومة إعادة فتح المدارس واستئناف عمل الشركات وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد حدد موعد انطلاق رفع الحجر الصحي المنزلي بدءا من 11 مايو/أيار. تابعوا الخطاب مباشرة على فرانس24.

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