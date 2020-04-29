أرتور يؤكد رغبته بالبقاء في برشلونة

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برشلونة (أ ف ب)

أكد البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه يريد البقاء مع فريقه، نافيا الشائعات حول امكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال أرتور فى بيان نشرته وسائل الاعلام الاسبانية "هناك دائما تكهنات، ولكن بصدق ان فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، انا متأكد حقا من ذلك، انا هادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "أشعر أنني بحالة جيدة جدا هنا وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا"،

وانتقل لاعب منتخب "سيليساو" إلى برشلونة في عام 2018، قادما من غريميو، ويستمر عقده مع الفريق الكاتالوني حتى 2024.

وألمحت تقارير صحافية إسبانية في الايام الاخيرة إلى احتمال رحيل أرتور الى ايطاليا في عملية تبادل قد تشهد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق انتر ميلان الايطالي. كما أفادت التقارير عن اهتمام يوفنتوس بطل "سيري أ" في المواسم الثمانية الأخيرة بالبرازيلي.

واعتبر أرتور أن "الاهتمام المفترض الذي تبديه الأندية الكبيرة هو دائما شرف وإشارة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة".

© 2020 AFP