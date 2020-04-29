البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية في 22 أيار/مايو

فريد دوفور ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ملتئماً في دورته السنوية في قصر الشعب في بكين في 12 آذار/مارس 2019.

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بكين (أ ف ب)

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية الأربعاء أنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، سيعقد دورته السنوية في 22 أيار/مايو، بتأخير شهرين ونصف عن الموعد الذي كان مقرّراً سابقاً والذي أرجئ بسبب وباء كوفيد-19.

وهذا الاجتماع الذي يعقد سنوياً في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالى ثلاثة آلاف نائب يعتبر حدثاً أساسياً في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلّق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقّع أن يعلن خلاله الرئيس شي جينبينغ انتصار البلاد على فيروس كورونا المستجدّ.

وكان من المفترض أن يلتئم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته السنوية للعام 2020 في مطلع آذار/مارس، لكنّ المجلس قرّر في نهاية شباط/فبراير إرجاء هذه الدورة بسبب وباء كوفيد-19 الذي كان في ذروة تفشّيه في الصين في حينه.

ولم توضح شينخوا المدة التي ستستغرقها الدورة البرلمانية، علماً بأنّ الدورات المماثلة تستمر في العادة قرابة 10 أيام، وهي مدة كافية للموافقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

كما لم تحدّد الوكالة ما إذا كان جميع النواب سيشاركون شخصياً في الاجتماعات التي ستعقد في بكين أم أنّ بعضهم سيشارك عبر الإنترنت.

وتمكّنت الصين من السيطرة على الفيروس إلى حدّ بعيد إذ لم تسجّل منذ 15 نيسان/أبريل أي وفاة ناجمة عنه، في حين تباطأ عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير، وقد بلغ الأربعاء 22 إصابة، واحدة منها فقط مصدرها محلي والبقية التقطت العدوى في الخارج.

وفيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" ظهر في نهاية العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وحجبت الصين في البداية المعلومات المرتبطة بظهور الفيروس واعتقلت المبلّغين عنه. ولم يصدر أول إقرار صيني رسمي بما تحوّل لاحقا إلى وباء عالمي إلا في 31 كانون الأول/ديسمبر عندما أعلنت سلطات ووهان تسجيل حالات التهاب تنفسي غامض.

© 2020 AFP