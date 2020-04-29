الدانمارك: رئيسة الحكومة تعلن "السيطرة" على انتشار فيروس كورونا

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حديقة في عاصمة الدانمارك، كوبنهاغن، في 21 مارس/آذار 2020.

أعلنت رئيسة الحكومة في الدانمارك ميتي فريدريكسن الأربعاء أمام البرلمان أن عدوى فيروس كورونا في بلادها باتت "تحت السيطرة"، مشيدة بنجاح استراتيجتها في "المرحلة الأولى الصعبة". ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 أيار/مايو، بعد رفع بعض القيود.

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أعلنت رئيسة حكومة الدانمارك ميتي فريدريكسن الأربعاء أمام البرلمان أن بلادها تمكنت من "السيطرة" على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت فريدريكسن: "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدانماركية في المرحلة الأولى الصعبة".

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدانمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات وقاعات الرياضة وصالونات التزيين. كما حظرت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 أيار/مايو، بعد رفع بعض القيود.

ومنذ 1 نيسان/أبريل، وسعت الدانمارك استراتيجية فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض طفيفة بعدما كانت تفحص فقط المرضى الذين تظهر عليهم عوارض معتدلة إلى خطيرة.

وسجلت البلاد 9206 حالة منذ بدء انتشار الوباء و443 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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